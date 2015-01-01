Банки России

Список банков России с возможностью поиска, адресами отделений и банкоматов, отзывами клиентов, подробными сведениями об услугах и продуктах банков.



Отзывы о банках

Ужасное обслуживание
Банк открыт в выходные дни. Хорошая процентная ставка по вкладам. Компетентные сотрудники.НЕДОСТАТКИ:Очереди в первой половине дня, длительное ожидание.Здравствуйте, уважаемые читатели! Наверное, кажд...
Петр, день назад
Нужна помощь
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам с вопросом-просьбой. На мой номер телефона-8(915)087-75-18 пришла от Вас СМС о том,что в отделении СберБанка по ул.Октябрьской 137 меня ждёт моя новая пенсионная карта. С...
Добровенко Антонина Леонидовна, день назад