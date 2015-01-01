Банки России

Нужна помощь

Здравствуйте! Обращаюсь к Вам с вопросом-просьбой. На мой номер телефона-8(915)087-75-18 пришла от Вас СМС о том,что в отделении СберБанка по ул.Октябрьской 137 меня ждёт моя новая пенсионная карта. С...

Добровенко Антонина Леонидовна, день назад