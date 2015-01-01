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Банки России
Список банков России с возможностью поиска, адресами отделений и банкоматов, отзывами клиентов, подробными сведениями об услугах и продуктах банков.
TalkBank лиц. №
Абсолют Банк 34 место в России, лиц. № 2306
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18, (495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт; 8 800 200-20-05 — единая справочная служба Кредиты 1 Кредитные карты 5 Вклады 7 Ипотека 5
Авангард 52 место в России, лиц. № 2879
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 Кредитные карты 16 Дебетовые карты 15 Вклады 4
Аверс 50 место в России, лиц. № 415
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3 Автокредиты 2 Кредитные карты 3 Дебетовые карты 7 Вклады 3 Ипотека 3
Автоградбанк 238 место в России, лиц. № 1455
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43 Автокредиты 4 Кредиты 6 Дебетовые карты 6 Вклады 8 Ипотека 6
АвтоКредитБанк 334 место в России, лиц. № 1973
420081, Республика Татарстан, г. Казань, просп. А. Камалеева, д. 16а Автокредиты 4 Кредиты 2 Вклады 3
Автоторгбанк 199 место в России, лиц. № 2776
123007, г. Москва, 1-я Магистральная ул., д. 13, стр. 2 Автокредиты 1 Вклады 3
Агропромкредит 151 место в России, лиц. № 2880
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5 Кредиты 2 Дебетовые карты 7 Вклады 6
Агророс 244 место в России, лиц. № 2860
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90, 8 800 222-44-19; (8452) 44-19-19; (495) 134-58-88 Автокредиты 2 Кредиты 1 Дебетовые карты 10 Вклады 8
Азиатско-Тихоокеанский Банк 58 место в России, лиц. № 1810
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, (495) 988-30-61; (495) 988-30-62; 8 800 775-88-88 — единая справочная служба Кредиты 6 Кредитные карты 7 Дебетовые карты 5 Вклады 7 Ипотека 6
Азия-Инвест Банк лиц. № 3303
119180, г. Москва, 2-й Казачий пер., д. 3, стр. 1
АйСиБиСи Банк 91 место в России, лиц. № 3475
109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29 Вклады 1
Ак Барс 17 место в России, лиц. № 2590
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1, 8 800 200-53-03 — единая справочная служба Автокредиты 4 Кредиты 4 Кредитные карты 1 Дебетовые карты 20 Вклады 6 Ипотека 6
Акибанк лиц. № 2587
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Мира, д. 88а Автокредиты 4 Кредиты 3 Дебетовые карты 9 Вклады 9 Ипотека 7
Акрополь 382 место в России, лиц. № 3027
123557, г. Москва, ул. Грузинский Вал, д. 10, стр. 4 Дебетовые карты 1 Вклады 4
Актив Банк лиц. № 2529
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36А Автокредиты 1 Кредиты 5 Дебетовые карты 5 Вклады 18 Ипотека 1
Банк Акцепт 155 место в России, лиц. № 567
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14, (495) 725-39-65; (499) 148-18-39; 8 800 100-27-37 — единая справочная служба Автокредиты 5 Кредиты 2 Дебетовые карты 8 Вклады 8 Ипотека 5
Александровский 158 место в России, лиц. № 53
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б, (495) 737-65-05; (495) 737-65-14; 8 800 222-87-07 Кредиты 2 Дебетовые карты 6 Вклады 6 Ипотека 6
Алеф-Банк 166 место в России, лиц. № 2119
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1, (495) 411-77-48; 8 800 500-77-47 Кредиты 1 Дебетовые карты 3 Вклады 3 Ипотека 3
Алмазэргиэнбанк 131 место в России, лиц. № 2602
677000, г. Якутск, просп. Ленина, д. 1 Кредиты 11 Кредитные карты 4 Дебетовые карты 19 Вклады 7 Ипотека 11
Отзывы о банках
Ужасное обслуживание
Банк открыт в выходные дни. Хорошая процентная ставка по вкладам. Компетентные сотрудники.НЕДОСТАТКИ:Очереди в первой половине дня, длительное ожидание.Здравствуйте, уважаемые читатели! Наверное, кажд...
Петр, день назад
Нужна помощь
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам с вопросом-просьбой. На мой номер телефона-8(915)087-75-18 пришла от Вас СМС о том,что в отделении СберБанка по ул.Октябрьской 137 меня ждёт моя новая пенсионная карта. С...
Добровенко Антонина Леонидовна, день назад